Rette da 13mila euro e lezioni di inglese | anche nei nidi più esclusivi di Milano ci sono le liste d' attesa

Le liste d’attesa nei nidi più esclusivi di Milano sono già lunghe. Anche il Jacarandà, uno degli asili più ricercati, ha annunciato che per settembre 2026 sarà tutto pieno. Chi cerca un posto può solo mettere il nome in lista, perché già si prevedono anni di attesa. Le rette, che arrivano fino a 13mila euro, e le lezioni di inglese non fermano le famiglie che vogliono assicurare ai figli un asilo di qualità. La segreteria ha confermato che, se si vuole, si può entrare in lista, ma

Sono iniziati gli open day negli asili della città. Quelli comunali sono circa 200, a cui si aggiungono le strutture totalmente private (alcune molto costose). La situazione nel pubblico è migliorata negli ultimi anni, ma nel 2015 c'erano 2000 posti in più "Per settembre 2026 siamo già pieni, se vuole però la metto in lista d'attesa". Stiamo parlando al telefono con l'addetta alla segreteria del nido Jacarandà, uno degli asili privati più belli della città. È un centro bilingue che ha a disposizione anche una piscina. Gli spazi sono splendidi. Ma i costi sono molto alti: per il full-time 13mila euro all'anno, quindi più di 1000 euro al mese.

