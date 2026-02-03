Nidi e servizi infanzia più posti ma solo per calo demografico

Nei quartieri cittadini si vedono più posti nei nidi, ma non perché siano stati investiti di più. Alla fine, il motivo è il calo dei bambini: con meno famiglie in età prescolare, i servizi si riempiono meno e anche i posti disponibili aumentano. Un segnale che i numeri demografici influenzano più di ogni piano di ampliamento pubblico.

Alla fine ha vinto il calo demografico: nei nidi aumentano i posti disponibili, ma non è merito di investimenti pubblici sui servizi per l’infanzia. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

