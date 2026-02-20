Ravenna | PMI al via Cna e BCC sbloccano il credito | tassi agevolati

A Ravenna, la creazione di nuove imprese riceve un impulso grazie a un accordo tra Cna e BCC. La causa è il bisogno di facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese locali, spesso frenate dai tassi elevati. Per questo motivo, le due organizzazioni hanno deciso di offrire condizioni di finanziamento più vantaggiose, con tassi agevolati e procedure più snelle. Questa partnership mira a sostenere l’imprenditoria emergente e a favorire la crescita economica nel territorio ravennate. La collaborazione entra in vigore subito e coinvolge diverse imprese.

