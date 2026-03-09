Umbria approvata la prima legge regionale a tutela dei riders

L’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato una nuova legge regionale dedicata alla tutela dei riders, i lavoratori impiegati nel settore del digitale. La proposta è passata con undici voti favorevoli e sei astenuti. La legge contiene disposizioni specifiche per regolamentare e proteggere le condizioni di lavoro di questa categoria. La norma sarà ora soggetta a eventuali passaggi successivi prima della sua applicazione.

Dall'assemblea legislativa il via libera all'atto che mira a garantire piena trasparenza del lavoro digitale e sostegno ai lavoratori impiegati nel settore L'atto mira a garantire un lavoro sicuro e dignitoso, oltre che migliorare la trasparenza del lavoro digitale attraverso un modello di sviluppo delle piattaforme digitali che sia equo e responsabile. La nuova legge si pone come obiettivo centrale la volontà di contrastare ogni attività considerata non sicura e qualsiasi forma di disuguaglianza e di sfruttamento. L'Umbria è fra le prime regioni a dotarsi di questa disciplina, approvata giovedì 5 marzo dall'assemblea legislativa. La legge è composta da undici articoli a tutela del lavoro dei riders.

