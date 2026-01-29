Plusdotazione | Legge Scuole e Futuro

La questione della plusdotazione scolastica torna al centro del dibattito. Vari esperti e insegnanti si sono confrontati sulla legge e sulle modalità di riconoscimento dei bambini con doti eccezionali. Durante un’interrogazione, Claudio Quintano, Paolo Mazzocchi e Antonio D’Amaro hanno presentato il loro studio “Indovina chi c’è in classe? Un genio”, concentrandosi sulle sfide di identificare e supportare questi studenti. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle competenze speciali e alle future strategie da adottare nelle scuole italian

Interrogazione Gemini GOOGLE di Claudio Quintano (*) Paolo Mazzocchi (**) e Antonio D’Amaro(***) con sottomissione del testo “ I ndovina chi c’è in classe? Un genio ” Giulia Maria Cavalletto, Federica Cornalii Alice E. Scavarda – La Voce. info IL PUNTO – 2 Gennaio 2026 La valorizzazione dell’alto potenziale cognitivo nel sistema scolastico italiano: analisi multidimensionale della riforma legislativa 180-1041 e delle prospettive istituzionali Il panorama educativo italiano sta vivendo un momento di trasformazione paradigmatica con l’approvazione in prima lettura al Senato, avvenuta il 7 ottobre 2025, del disegno di legge n.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Plusdotazione Scuole A scuola di plusdotazione: come riconoscere e sviluppare l’alto potenziale cognitivo degli studenti La plusdotazione non è una patologia, ma un diverso modo di pensare e sentire. Senza supporti adeguati, però, può trasformarsi in isolamento e sofferenza La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Plusdotazione Scuole Argomenti discussi: Alunni Plusdotati a Scuola: Come Riconoscere la Precocità e Sostenere il Talento. Convegno sulla Plusdotazione Nel pomeriggio del 27 gennaio 2026, presso L’auditorium della Scuola Secondaria di I Grado “P. De Coubertin”, si è svolto il convegno dedicato alla plusdotazione, un importante momento di informazione e confronto che ha facebook

