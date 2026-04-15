Playoff Superlega la Sir torna al lavoro per preparare il finale di stagione

Dopo un breve periodo di riposo, la squadra di pallavolo ha ripreso gli allenamenti in vista delle gare di fine stagione. Questa mattina i giocatori si sono sottoposti a controlli medici con un professionista qualificato e hanno iniziato la preparazione sul campo. La squadra si sta concentrando sulla fase finale del campionato, con l’obiettivo di affrontare al meglio le prossime partite.

Dopo il sacrosanto riposo è tempo di tornare a faticare. La Sir Susa Scai Perugia è tornata al lavoro oggi per preparare il finale di stagione: in mattinata i giocatori si sono sottoposti al controllo con la Dott.ssa Silvia Santucci, nutrizionista dello staff sanitario del club, per poi spostarsi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Playoff Superlega, la Sir sfrutta la settimana tipo per preparare gara due. Giaccardi: "Curiamo i dettagli"Dopo una serie interminabile di impegni arriva finalmente una settimana piena di lavoro per la Sir Susa Scai Perugia. Playoff Superlega, Sir Susa Scai in campo per la finale. Colaci: "Piacenza squadra di talento, occhio al side out"Come nei quarti, la Sir Susa Scai Perugia si gioca al PalaBarton la possibilità di chiudere i giochi anticipatamente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Playoff Superlega, la Sir continua ad essere implacabile e passa anche a Piacenza; Gara 3 Sem. (12/04/2026) – Play Off SuperLega Credem Banca, Stagione 2025 – TABELLINI; Playoff Superlega, per la Sir Susa Scai è ancora tre su tre: Piacenza nuovamente domata e finale conquistata. Playoff Superlega, la Sir torna al lavoro per preparare il finale di stagioneLa marcia di avvicinamento ai due traguardi rimasti è iniziata oggi con una doppia seduta. Lorenzetti: Devo essere bravo a stilare il programma giusto ... perugiatoday.it Playoff Superlega, la Sir continua a volare. L'orgoglio di Giannelli: Ora portiamo tutto quel che abbiamo fatto in finaleMentre c'è ancora attesa per conoscere la rivale dei Block Devils nell'ultimo atto della corsa scudetto il capitano elogia lo spirito messo in campo nella semifinale, chiuse al pari del turno preceden ... today.it Playoff Superlega, per la Sir è ancora tre su tre: Piacenza nuovamente domata e finale conquistata I Block Devils chiudono anche questa volta il discorso alla prima occasione e accedono per l'ottava volta nella loro storia all'ultimo atto della corsa al tricolore. A facebook Perugia vince anche il 3° Set. #PerugiaPiacenza #playoff #Superlega x.com