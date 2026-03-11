Playoff Superlega la Sir sfrutta la settimana tipo per preparare gara due Giaccardi | Curiamo i dettagli

La squadra di pallavolo Sir Susa Scai Perugia si prepara alla partita di playoff della Superlega, sfruttando una settimana senza impegni ufficiali. L’allenatore ha dichiarato che si concentrano sui dettagli per migliorare la performance in vista della gara due. Dopo un lungo periodo di partite, il team ha ora la possibilità di allenarsi con maggiore tranquillità e dedicarsi alla preparazione tecnica e tattica.

Dopo una serie interminabile di impegni arriva finalmente una settimana piena di lavoro per la Sir Susa Scai Perugia.I playoff scudetti sono partiti con il piede giusto, ma ora arriva forse il momento più difficile, quello di riconfermarsi. Domenica prossima la serie si sposta a Monza, dove si.