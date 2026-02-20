Le storie di vita e riscatto del progetto we run again della Coelmo Napoli city half marathon

Il progetto We Run Again di Coelmo Napoli ha portato molte persone a riscoprire la corsa, tra cui alcuni che avevano lasciato da tempo. La gara di domenica 22 febbraio 2026 attrae i partecipanti con storie di rinascita e impegno personale, mentre migliaia di runner si preparano a scendere in strada. La città si anima con l’entusiasmo di chi vuole dimostrare che è possibile ripartire. La corsa si svolgerà lungo il lungomare e le strade centrali di Napoli.

NAPOLI – Capitale del mondo del running per un intero fine settimana, questa è la Coelmo Napoli City Half Marathon che si correrà questa domenica 22 febbraio 2026. Mezza maratona tra le più affascinanti, vi sarà anche la Hyundai Relay, un percorso di emozioni e fatica condivise con la formula 10 Km + 11,0975 Km e che regala le emozioni della solidarietà. Al via sabato 21 febbraio 2026 anche la Family Run&Friends con partenza alle ore 11.00 su un percorso da circa 2 km. Inaugurato alle 15 come da programma, presso la Mostra D'Oltremare, lo Sport Expo, turismo e tempo libero con la Fanfara dell'Esercito e il classico taglio del nastro da parte di Maria Caputo, consigliere delegato Mostra d'Oltremare e Carlo Capalbo Presidente di Napoli Running.