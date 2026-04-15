Più zone d’ombra in centro a Empoli In arrivo quaranta nuovi alberi ecco dove

A Empoli sono stati annunciati interventi per piantare quaranta nuovi alberi nel centro cittadino. L’obiettivo è migliorare l’aspetto estetico delle strade e creare zone d’ombra utili ai passanti e ai veicoli in sosta. Le aree interessate sono state individuate tra le vie principali e le zone di parcheggio, con l’intento di gestire meglio anche le acque piovane. L’intervento si inserisce in un piano di riqualificazione urbana.

Empoli, 15 aprile 2026 – Gli alberi rivestono un ruolo nel determinare il valore estetico delle strade in cui sono inseriti, apportando zone d’ombra sulle aree di parcheggio e gestendo le acque di prima pioggia. Per questo è stata decisa una ripopolazione del verde nelle aree del contesto urbano. E a questo scopo è stato approvato dalla giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi un progetto di riqualificazione delle strade del centro di Empoli che interesserà le seguenti vie a ridosso della ferrovia: via Verdi, via Leonardo da Vinci tratti nord e sud, via Fabiani tratti nord e sud, via Cecchi. Il progetto, redatto dagli uffici tecnici comunali, punta all’inserimento di 40 nuovi alberi, oltre ai cinque attualmente presenti in via Leonardo da Vinci tratto sud e in via Verdi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più zone d’ombra in centro a Empoli. In arrivo quaranta nuovi alberi, ecco dove Leggi anche: Quaranta nuovi alberi nel quartiere San Rocco In arrivo 63 alberi: "Due pioppi per l’ombra allo scambiatore a Marina"A Ravenna, entro maggio arrivano 63 nuove piante, in sostituzione di alberi caduti o abbattuti, ma si tratta solo della "prima fase di un programma"...