In arrivo 63 alberi | Due pioppi per l’ombra allo scambiatore a Marina

A Ravenna entro maggio saranno piantati 63 alberi, tra cui due pioppi, per sostituire quelli caduti o abbattuti nello scambio a Marina. Il sindaco Alessandro Barattoni ha spiegato che si tratta della prima fase di un programma di riqualificazione del verde, che continuerà dopo l’estate e negli anni successivi. La piantumazione riguarda principalmente aree pubbliche e spazi di pertinenza comunale.

A Ravenna, entro maggio arrivano 63 nuove piante, in sostituzione di alberi caduti o abbattuti, ma si tratta solo della "prima fase di un programma" sul verde "che proseguirà dopo l’estate e negli anni a venire", chiarisce il sindaco Alessandro Barattoni. Dopo gli interventi dello scorso anno in viale Baracca e in via Monfalcone, ora si va avanti con la prima fase del piano annuale per rigenerare il verde. Tra i 63 alberi, si contano cinque lecci in via De Gasperi e 14 in via Renato Serra, due robinie in via Maggiore, 16 aiuole in piazza Marsala con gelsi e peri corvini, 24 storaci americani in viale Zara a Marina (dove prima c’erano dei pini) e due pioppi bianchi al parcheggio scambiatore, per dare ombra a chi aspetta il navetto mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In arrivo 63 alberi: "Due pioppi per l’ombra allo scambiatore a Marina" Articoli correlati Dal food truck al noleggio bici: doppia novità per il parcheggio scambiatore di MarinaRavenna si prepara alla stagione balneare con due importanti novità che riguarderanno i servizi connessi alla sosta. Tutti gli aggiornamenti su In arrivo 63 alberi Due pioppi per... Discussioni sull' argomento In arrivo 63 nuovi alberi per la prima fase del programma di rigenerazione del patrimonio verde di Ravenna; Oltre 60 nuovi alberi entro maggio: parte la prima fase del piano di rigenerazione urbana. In arrivo 63 alberi: Due pioppi per l’ombra allo scambiatore a MarinaA Ravenna, entro maggio arrivano 63 nuove piante, in sostituzione di alberi caduti o abbattuti, ma si tratta solo della prima fase di un programma sul verde che proseguirà dopo l’estate e negli ... ilrestodelcarlino.it In arrivo 63 nuovi alberi per la prima fase del programma di rigenerazione del patrimonio verde di RavennaPrende il via la prima delle due fasi del piano annuale dedicato alla rigenerazione del patrimonio arboreo di Ravenna e del suo territorio: a seguito dei primi interventi dello scorso anno in viale Ba ... ravennaedintorni.it Nel campo meridionalista ci sono sempre state due figure: Chi le cose le fa e chi le commenta sui social. Io le cose le faccio da vent'anni e a torto o ragione ho tracciato un percorso identitario puro, vero, conosciuto. Altri ne scrivono di cose da vent'anni, collezi - facebook.com facebook Il bimbo morto a #Napoli dopo un trapianto sbagliato. Due dei medici del #Monaldi sono indagati, anche per falso: per la procura avrebbero modificato la cartella clinica del piccolo Domenico. #Tg1 Claudia Antinoro x.com