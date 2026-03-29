Negli ultimi anni, il numero di auto nuove acquistate in Italia è diminuito, mentre le vetture più vecchie continuano a circolare. Questa tendenza si è accentuata negli ultimi tempi, anche a causa della guerra in Ucraina e dell’aumento dei costi, che hanno portato a un calo degli acquisti. Nel frattempo, a Rimini si registra un incremento significativo nel settore dei ricambi auto, con numeri in crescita rispetto al passato.

Secondo Union Ricambi, il settore dell’aftermarket in Italia è cresciuto negli ultimi tre anni di oltre il 20%. Il presidente Marco Bracchi: "Auto nuove troppo costose, si riparano e si tengono più a lungo" Auto sempre più vecchie sulle strade italiane e sempre meno acquisti di vetture nuove. Non è una novità degli ultimi mesi, ma una tendenza che si è consolidata soprattutto negli ultimi anni e che, dopo la guerra in Ucraina e l’impennata dei prezzi, è diventata ancora più evidente. Una dinamica che si riflette anche in Romagna, dove a raccontarla è Union Ricambi, azienda riminese attiva nella distribuzione di componenti per auto nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro, che osserva quotidianamente l’andamento del mercato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Auto più care, acquisti in calo. A Rimini è boom dei ricambi: "Mercato in crescita, vi dico i numeri"

Articoli correlati

Auto elettriche vs auto tradizionali: come cambia il mercato dei ricambiLa crescita delle auto elettriche non sta solo trasformando il modo di guidare, ma sta cambiando in profondità quali ricambi si usano, con che...

Leggi anche: Turismo a Rimini, boom delle case in affitto: il 45% in più. “Metà dei nostri ospiti è straniera, la nuova legge frena il mercato”

Aggiornamenti e notizie su Auto più care acquisti in calo A Rimini...

Temi più discussi: Auto più care, acquisti in calo. A Rimini è boom dei ricambi: Mercato in crescita, vi dico i numeri; Auto, il mercato si regge sul credito: 8 vetture su 10 acquistate a rate; Le famiglie in difficoltà, crollano le grandi spese; Le migliori dash cam per auto da scegliere nel 2026.

Le auto sono sempre più care: in 10 anni prezzi aumentati del 50%. Frenano gli acquistiNessuno può negare che l’auto non sia centrale per la mobilità degli italiani: 8 su 10 non vi rinunciano ma i prezzi elevati frenano i nuovi acquisti e spingono i consumatori ad attendere. Dal 2013 i ... corriere.it

Case auto troppo care, strategie delle case automobilistiche per rilanciare vendite e competitività in EuropaCome cambieranno le auto cittadine europee entro il 2026 Nel 2026 l’industria automobilistica europea affronta una svolta obbligata: riportare sul mer ... assodigitale.it

Il Barometro 2026 condotto da Arval Mobility Observatory mostra che la partita non si gioca più solo sulle auto: contano governance, dati e strategia di ricarica. Ma due aziende su tre sono ancora ai primi livelli di maturità - facebook.com facebook

Auto contro un vigile urbano ieri sera a Gallipoli, durante la processione dell’Addolorata. Il conducente, 65 anni, è risultato positivo all’alcoltest. L’agente ferito guarirà in sette giorni. x.com