Strade e incroci più sicuri | 8 interventi di riqualificazione a Torino investiti 2,69milioni di euro

A Torino partiranno nei prossimi mesi otto interventi di riqualificazione in diversi incroci cittadini, con un investimento totale di 2,69 milioni di euro. La Giunta Comunale ha approvato il progetto martedì 3 marzo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di carreggiate, marciapiedi e attraversamenti pedonali. I lavori riguarderanno specifici punti strategici della città per rendere più sicuri gli spostamenti di pedoni e veicoli.

Partiranno nei prossimi mesi nuovi interventi di riqualificazione in otto incroci cittadini. Il progetto, che punta a migliorare la sicurezza di carreggiate, marciapiedi e attraversamenti pedonali, è stato approvato martedì 3 marzo dalla Giunta Comunale di Torno su proposta dell'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta: "Interveniamo su snodi specifici con un impegno particolare verso l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità. L'obiettivo è garantire strade più sicure...

