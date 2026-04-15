Più aperture mensili e due psicologhe a disposizione di AscoltiamoCi

Dal 2019, lo sportello d’ascolto “AscoltiamoCi” opera a Narni, grazie alla collaborazione tra l’associazione Arcat Umbria Club Famiglia e l’assessorato delle politiche sociali. Recentemente, sono state aumentate le aperture mensili del servizio e sono state designate due psicologhe per garantire un supporto più frequente e qualificato alle persone che si rivolgono allo sportello.

Lo sportello d’ascolto “AscoltiamoCi” è un progetto partito a Narni nel 2019. L’iniziativa si deve all’associazione Arcat Umbria Club Famiglia e all’assessorato delle politiche sociali. “Il progetto - ricordano dal Comune - è rivolto a tutta la popolazione ed è totalmente gratuito. Ultimamente il.🔗 Leggi su Ternitoday.it 5 Fatti Psicologici Incredibili che Ti Faranno Vedere la Vita Diversamente Caso Pifferi bis, pm ricorre in appello contro l’assoluzione di due psicologheMilano, 10 febbraio 2026 – Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha depositato ricorso in appello per due psicologhe che erano state assolte nel caso... Alessia Pifferi e la perizia “strumentale”: ecco perché la Procura di Milano ricorre contro l’assoluzione delle due psicologheMilano, 17 febbraio 2026 – L'unica "finalità perseguita" dalle "due imputate" era "quella di evitare l'ergastolo ad Alessia Pifferi, mettendola in...