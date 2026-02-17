La Procura di Milano ha deciso di opporsi all’assoluzione di due psicologhe perché ritiene che abbiano agito in modo strumentale durante la perizia su Alessia Pifferi. La motivazione principale riguarda il fatto che le psicologhe avrebbero cercato di favorire la richiesta di una valutazione psichiatrica più favorevole alla Pifferi, con l’obiettivo di evitare l’ergastolo. In particolare, si sospetta che abbiano contribuito a creare le condizioni affinché la donna potesse ottenere una perizia che potesse dichiararla, almeno, semi-inferma di mente. Un dettaglio importante è che la Procura contesta anche il fatto che le professioniste

Milano, 17 febbraio 2026 – L'unica "finalità perseguita" dalle "due imputate" era "quella di evitare l'ergastolo ad Alessia Piffer i, mettendola in condizioni di richiedere e ottenere una perizia psichiatrica che potesse eventualmente dichiararla, se non incapace d'intendere e volere, quantomeno seminferma di mente". La "concessione" di quella perizia è "il movente che sin dall'inizio" ha mosso le loro condotte, "altro che esigenze di gestione interna" della detenuta. Lo scrive il pm di Milano Francesco De Tommasi nell'atto di appello con cui ha fatto ricorso per le posizioni di due psicologhe (difese dagli avvocati Mirko Mazzali e Francesca Beretta), che erano in servizio nel carcere di San Vittore e che sono state assolte nel caso cosiddetto "Pifferi bis". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessia Pifferi e la perizia “strumentale”: ecco perché la Procura di Milano ricorre contro l’assoluzione delle due psicologhe

Caso Pifferi bis, pm ricorre in appello contro l’assoluzione di due psicologheIl pubblico ministero di Milano, Francesco De Tommasi, ha deciso di fare ricorso in appello contro l’assoluzione di due psicologhe coinvolte nel caso Pifferi bis.

Leggi anche: Alessia Pifferi, assolte l'avvocata e le psicologhe: l'accusa di una «manipolazione» per aiutarla a ottenere la perizia psichiatrica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.