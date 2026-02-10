Caso Pifferi bis pm ricorre in appello contro l’assoluzione di due psicologhe

Il pubblico ministero di Milano, Francesco De Tommasi, ha deciso di fare ricorso in appello contro l’assoluzione di due psicologhe coinvolte nel caso Pifferi bis. La decisione arriva dopo che la vicenda aveva visto le professioniste scagionate in primo grado. Ora, la procura punta a riaprire il dibattimento per ottenere una condanna più chiara.

Milano, 10 febbraio 2026 – Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha depositato ricorso in appello per due psicologhe che erano state assolte nel caso cosiddetto "Pifferi bis". Si tratta della tranche sul caso della morte della piccola Diana, lasciata in casa da sola per sei giorni nel 2022 dalla madre, e che vedeva al centro una presunta attività di "manipolazione" per aiutare Alessia Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. Il ricorso contro due psicologhe allora in servizio a San Vittore. La Procura, invece, ha deciso di non impugnare la sentenza del gup Roberto Crepaldi del primo dicembre, per quanto riguarda le posizioni degli altri imputati che erano stati assolti, anche loro, dalle accuse di falso e favoreggiamento, tra cui l'avvocata Alessia Pontenani, legale di Pifferi in primo e secondo grado, e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

