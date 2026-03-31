Durante la Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, è allestito un spazio in cui i visitatori possono sedersi di fronte alla Luna. L’installazione invita a un’esperienza sensoriale, consentendo di ascoltare i suoni associati alle sfere celesti. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori provenienti da diversi paesi.

Alla Milano Design Week 2026, che si tiene dal 20 al 26 aprile, c’è un angolo in cui puoi lasciarti il mondo alle spalle e sederti di fronte alla Luna per tendere l’orecchio e ascoltare l’armonia delle sfere celesti, come avrebbero detto i pitagorici. Fuorisalone 2026, Chiedi alla Luna. Si tratta di un’installazione interattiva del Fuorisalone 2026 che trasforma un bisogno umano antico e universale, quello di essere ascoltati, compresi, riconosciuti, in un’esperienza fisica, poetica e sorprendentemente intima. Il suo titolo è suggestivo, Chiedi alla Luna. L’incontro inizia con un gesto semplice e quasi rituale: sedersi di fronte alla Luna, lasciando per un momento il mondo ordinario alle spalle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alla Milano Design Week 2026 puoi sederti di fronte alla Luna

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