Giallo Festival 2026 | 50 eventi autori e crimine a Bologna

Il Giallo Festival 2026 si terrà a Bologna il 13 e 14 marzo, portando in città oltre 50 eventi tra incontri con autori, rappresentazioni teatrali e sessioni dedicate al crimine reale. La manifestazione coinvolgerà scrittori, attori e professionisti del settore, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per gli appassionati di giallo, mistero e suspense.

Il Giallo Festival torna a Bologna il 13 e 14 marzo 2026 con oltre 50 appuntamenti che uniscono letteratura, teatro e true crime. L'evento si svolge nel quartiere Navile sotto il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna, offrendo una densa programmazione che va dai laboratori per ragazzi alle cene con delitto. La VII edizione promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di narrativa investigativa, con la presenza di autori italiani e stranieri che illustrano le nuove uscite editoriali e analizzano casi reali non ancora risolti. Tra i nomi in programma spiccano Carlo Lucarelli, Fabrizio Luisi e Pier Mario Tamburini, pronti a presentare il loro lavoro sul diario di Giulia durante la serata inaugurale.