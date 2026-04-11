Dal 17 al 20 aprile, Pistoia ospiterà la sedicesima edizione del Festival Giallo, un evento dedicato al genere giallo e al mistero. La manifestazione si svolgerà in vari luoghi della città, coinvolgendo autori, lettori e appassionati. Quest’anno, l’evento assume un ruolo particolare, in quanto sarà inserito nel programma ufficiale di Pistoia Capitale italiana del Libro 2026. La città si prepara ad accogliere un pubblico interessato a incontri e presentazioni.

Dal 17 al 20 aprile, la città di Pistoia si trasformerà nel palcoscenico della sedicesima edizione del Festival Giallo, un evento che quest’anno assume una rilevanza strategica essendo inserito nella programmazione ufficiale di Pistoia Capitale italiana del Libro 2026. La manifestazione, focalizzata sul tema paura, genio e follia: l’universo del giallo, intende esplorare i pilastri narrativi che hanno guidato il genere fin dalle sue radici, rendendo omaggio ai grandi maestri del passato attraverso un programma ricco di incontri e approfondimenti. L’impatto culturale tra tradizione letteraria e nuove generazioni. Il consolidamento di un appuntamento come il Festival Giallo non è solo una questione di prestigio artistico, ma rappresenta un tassello fondamentale per la crescita dell’offerta culturale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia celebra il mistero: il Festival Giallo punta al 2026

Pistoia capitale italiana del libro: aprile, quanti eventi. Dal Festival del Giallo alle favole al telefonoPistoia, 31 marzo 2026 – Dal Festival del Giallo alla graphic novel sulla poetessa pastora Beatrice passando per la biografia di Oriana Fallaci nel...

Torna ’Giallo Festival’: tre giorni nelle spire del misteroTorna Giallo Festival, il festival dedicato al crime, nelle molteplici espressioni dell’immaginazione e dell’attualità, organizzato dalla casa...

Il Festival Giallo Pistoia torna dal 17 al 20 aprileMoreno Guasti, dell’associazione Giallo Pistoia ha sottolineato come il Festival abbia contribuito alla vittoria della candidatura della città a Capitale del Libro 2026 e questo ci fa onore. Tra le ... nove.firenze.it

Pistoia Capitale del Libro: ad aprile tra Fallaci, giallo e intelligenza artificialePistoia Capitale del Libro celebra aprile con eventi che spaziano dalla graphic novel su Beatrice Bugelli al Festival del Giallo e Oriana Fallaci ... it.blastingnews.com