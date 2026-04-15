A Pistoia si prepara un evento dedicato alla presentazione di una biografia che ricostruisce la vita di una figura significativa dell’arte del dopoguerra. La città si avvia così a riscoprire un nome che ha lasciato un segno importante nel panorama culturale di quegli anni, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza di un personaggio che ha contribuito a plasmare il contesto artistico dell’epoca.

La memoria storica di Pistoia si prepara a un momento di profonda riflessione culturale con la presentazione di una biografia che mira a restituire dignità a una figura chiave del artistico del dopoguerra. Il volume intitolato Il Cappello il Mantello e la Montagna, curato da Andrea Nannini e pubblicato dall’Associazione ‘9cento, è dedicato alla vita e all’opera di Corrado Zanzotto, artista che ha segnato profondamente la scena locale e nazionale. L’evento di presentazione è fissato per martedì 21 aprile alle ore 17:00 presso la Sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana, situata in Piazza della Sapienza 5 a Pistoia, con il sostegno istituzionale della Provincia e della Regione Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia celebra Corrado Zanzotto: riscoperta di un mito del dopoguerra

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