L’artista Corrado Zanzotto rivive nel libro di Andrea Nannini

La Provincia di Pistoia presenta un nuovo volume dedicato a Corrado Zanzotto, figura di rilievo del Novecento locale. L’opera di Andrea Nannini approfondisce aspetti della vita e dell’attività dell’artista, offrendo dettagli sulla sua influenza nel panorama culturale della zona. Il libro si concentra sulla sua produzione artistica e sul ruolo che ha avuto nel contesto storico e sociale del territorio pistoiese.

La Provincia di Pistoia porta in primo piano una figura chiave del Novecento pistoiese. Il presidente Luca Marmo ha annunciato la presentazione del volume "Il Cappello il Mantello e la Montagna", biografia dedicata a Corrado Zanzotto, uno dei protagonisti più significativi del Cenacolo pistoiese nel secondo dopoguerra. Nato a Pieve di Soligo, ma pistoiese d’adozione fin dall’età di tre anni, Zanzotto condivise con Pietro Bugiani, grande amico e collega, una visione dell’arte che li rese icone del ‘900 pistoiese e, per qualità e respiro, del panorama italiano. Due personalità distinte nelle forme espressive, eppure accomunate da una cifra stilistica che ha segnato un’epoca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’artista Corrado Zanzotto rivive nel libro di Andrea Nannini In ricordo di Vito Ditano: la leggenda del ciclocross rivive nel libro “Non ci credo”Il nome di Vito Ditano è inciso nella storia del ciclocross mondiale e nel cuore della sua comunità. Leggi anche: Incontro con Simonetta Corrado e il suo nuovo libro: "Il sale nel caffè"