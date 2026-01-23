Piscina olimpionica secondo atto Il Comune rimette mano al dossier

Il Comune di Calenzano ha riavviato l’iter per la realizzazione della piscina olimpionica a La Fogliaia. La giunta ha approvato un atto integrativo al contratto del 2019 con il concessionario, una società coinvolta anche nella gestione della piscina comunale. L’intervento mira a completare il progetto, coinvolgendo nuovamente le procedure e gli accordi necessari per l’avvio dei lavori.

Riavviato l’iter per la realizzazione della piscina olimpionica a La Fogliaia. La giunta comunale ha approvato un atto integrativo al contratto, stipulato nel 2019, con il concessionario, una società di cui fa parte l’attuale gestore della piscina comunale di Calenzano. Dopo la posa della prima pietra per il nuovo impianto, nel giugno 2020, i lavori preliminari erano iniziati ma si erano fermati per una serie di motivi. Con l’atto integrativo si prende atto delle cause che hanno portato ai ritardi dovuti alla pandemia e alla conseguente flessione delle attività sportive e poi all’aumento dei costi di costruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piscina olimpionica, secondo atto. Il Comune rimette mano al dossier Leggi anche: Ma una piscina non può essere “olimpionica” Leggi anche: Piscina Cozzi, dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione. Ma la gestione resta in mano al Comune La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Piscina olimpionica, secondo atto. Il Comune rimette mano al dossier; Piscina, la concessione caso politico. Piscina olimpionica, secondo atto. Il Comune rimette mano al dossierRipartito l’iter per la realizzazione dell’impianto dopo lo stop dovuto alla pandemia e all’aumento dei costi. Carovani: Sarà un polo di riferimento a livello regionale. Poi si passerà al nuovo palaz ... lanazione.it 28 gennaio, ore 18:50 – piscina “Carmen Longo”, De Akker Team Mercoledì alle 18:50, presso la Piscina Olimpionica di Bologna, ci fermeremo per un minuto di silenzio, in memoria della tragica sciagura di Brema e in onore di Carmen Longo, giovane ranis - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.