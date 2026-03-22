Stagione estiva senza piscina Rescisso il contratto col gestore | Inizieremo i lavori per sistemarla

A Castiglion Fiorentino quest’anno la piscina non sarà aperta durante l’estate, poiché il contratto con il gestore è stato rescisso. I lavori per sistemarla sono già stati programmati e si prevede di avviarle al più presto. La struttura rimarrà chiusa fino al completamento degli interventi necessari, con l’obiettivo di riaprirla in futuro in condizioni migliorate.

Stagione estiva senza piscina a Castiglion Fiorentino, ma con la promessa di un impianto rinnovato per il futuro. Il Comune ha risolto il contratto con la SSD Officina del Nuoto a R.L., ponendo fine a un rapporto segnato da inadempienze contrattuali da parte del gestore. La decisione giunge al termine di un iter procedimentale avviato nell’estate scorsa, che ha visto la notifica di tre contestazioni formali tra settembre 2025 e gennaio 2026. Tra le criticità accertate figurano il mancato pagamento del canone di concessione, la mancata trasmissione del Documento di Valutazione dei Rischi e delle certificazioni obbligatorie, i danneggiamenti alla struttura riconducibili a carente custodia e sorveglianza dell’immobile, e il mancato adempimento degli interventi di miglioramento e delle attività sociali e sportive previste in sede di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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