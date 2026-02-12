Terre di Pisa protagonista alla BIT di Milano | focus sul cicloturismo

Alla BIT di Milano, Terre di Pisa si presenta con i “Bike Days”. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il Comune di Pisa hanno organizzato l’evento per promuovere il cicloturismo nella zona. Durante la fiera, i rappresentanti hanno mostrato le opportunità per scoprire il territorio in bicicletta, puntando su percorsi e attrazioni locali. L’obiettivo è attirare più turisti e valorizzare le bellezze di Pisa e dintorni attraverso il turismo sostenibile.

Pisa, 12 febbraio 2026 – La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i "Terre di Pisa Bike Days" durante la BIT di Milano. L'evento, che animerà il Giardino Scotto dal 17 al 19 aprile 2026, nasce come spin-off dell'Italian Bike Festival ed è il risultato di una visione strategica condivisa tra l'ente camerale, gestore delle attività della Comunità di Ambito, e l'amministrazione comunale, capofila della gestione associata dei 26 Comuni. La manifestazione è realizzata in stretta collaborazione con Movestro, ideatore del format e leader in Italia nell'organizzazione di eventi legati al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile.

