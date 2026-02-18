Bollette | Governo al lavoro tra bonus per famiglie e ok Ue agli sconti 3 miliardi in arrivo?

Il governo italiano ha deciso di intervenire per aiutare le famiglie colpite dall’aumento delle bollette energetiche, dopo che l’Unione Europea ha dato l’ok agli sconti. La Manovra Energetica è ora al centro di discussioni tra Bruxelles e Roma, mentre si attende una decisione definitiva sulla copertura finanziaria di circa 3 miliardi di euro. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri sta mettendo a punto un pacchetto di bonus per alleggerire i costi di luce e gas alle famiglie più in difficoltà.

Bollette: La Manovra Energetica al Vaglio di Ue e Governo, Tra Bonus e Tensioni Interne. Il Consiglio dei ministri italiano è chiamato a definire un intervento a sostegno delle famiglie più vulnerabili contro il caro energia, mentre resta in sospeso l’approvazione definitiva degli sconti sulle bollette da parte dell’Unione Europea. La discussione, complessa e articolata, si concentra sulla possibilità di estendere i bonus oltre la soglia attuale, in un contesto di incertezza economica e di forti pressioni sociali. La Situazione Energetica e l’Intervento Esecutivo. L’aumento dei costi dell’energia ha riportato al centro del dibattito governativo la questione delle bollette e dei bonus energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto Bollette: 3 Miliardi per Famiglie e Imprese, Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici.Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legge per far fronte all'aumento dei costi energetici, che ha colpito duramente famiglie e imprese.

Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.