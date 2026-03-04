Fiumicino case popolari di via Berlinguer | stop alla vendita all’asta

Il TAR ha respinto il ricorso contro il provvedimento di decadenza del Comune di Fiumicino riguardante le case popolari di via Berlinguer. La decisione riguarda i procedimenti di vendita all’asta degli immobili di edilizia residenziale pubblica nella zona. La vendita è stata bloccata e non potrà più essere portata avanti. La questione riguarda gli immobili di proprietà comunale in quella località.

Fiumicino, 4 marzo 2026 – Il TAR ha rigettato il ricorso presentato contro il provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Fiumicino in seguito alla vendita all'asta degli immobili di edilizia residenziale pubblica di via Berlinguer. La decisione del TAR conferma la piena legittimità dell'azione amministrativa intrapresa dall'Ente a tutela dei vincoli previsti dalla convenzione e dei diritti delle fasce più deboli della popolazione. "Abbiamo sempre sostenuto – dichiara il sindcao Mario Baccini – che non si potessero consentire operazioni in contrasto con la normativa e con le finalità pubbliche dell'intervento edilizio, realizzato con il contributo del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio per garantire il diritto alla casa agli aventi diritto.