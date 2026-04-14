Perché la pioggia ha sporcato così tanto le auto a Milano c’entra il Sahara

Lunedì 13 aprile, le automobili a Milano sono state ricoperte da macchie giallognole sulla carrozzeria e sui parabrezza, causate dalla pioggia. Questo fenomeno ha interessato anche altre zone, coinvolgendo veicoli di diverse aree della città. La presenza di queste incrostazioni ha destato attenzione tra i cittadini e ha portato a spiegazioni legate a condizioni ambientali particolari.