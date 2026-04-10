Torna la sabbia del Sahara? Pioggia ‘sporca’ nella prossima settimana

Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dall'Università di Atene e riportati da IlMeteo, nella prossima settimana potrebbe verificarsi un ritorno della sabbia del Sahara nell'atmosfera. Contestualmente, sono previste precipitazioni che, secondo le previsioni, potrebbero risultare più sporche del solito. Le condizioni meteorologiche sembrano indicare un mix di polveri sahariane e pioggia, con dettagli forniti dalle analisi di Skiron.

Secondo gli ultimi aggiornamenti diSkiron, Università di Atene, ripresi da IlMeteo.it, una immensa nube di sabbia raggiungerà anche il nostro Paese già nel corso del weekend: potremo notare i classici cieli giallognoli o rossastri che ci terranno compagnia specie durante il tramonto o quando la luce solare riuscirà a giocare con il pulviscolo in sospensione. Tuttavia, la fase clou è attesa da Domenica 12 Aprile: il sopraggiungere di una perturbazione favorirà poi il depositarsi al suolo del pulviscolo presente in atmosfera su molte delle nostre regioni, per via delle precipitazioni. Le zone maggiormente interessate da questo particolare fenomeno (ricaduta della polvere in sospensione) saranno le regioni di Nordovest, i settori tirrenici e le due Isole Maggiori dove ci aspettiamo le piogge più significative. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Torna la sabbia del Sahara? Pioggia ‘sporca’ nella prossima settimana Sabbia del Sahara sull’Italia e ritorno della pioggia: in arrivo il ciclone Iberico-AlgerinoDopo diversi giorni dominati da un vasto campo di alta pressione, il tempo sull’Italia è destinato a cambiare. Leggi anche: La sabbia del Sahara torna su Roma: sforati i limiti di polveri sottili in diversi quartieri Tempesta di sabbia a Gaza Temi più discussi: Dopo il caldo torna la pioggia, da domenica crollano le temperature e arriva la sabbia sahariana: le previsioni del tempo; Notizie tematiche - Pasqua, tempo di uova: sotto la sabbia quelle di Caretta caretta; Sabbia del deserto sull’Italia: arriva la polvere sahariana, cieli gialli tra il 12 e il 13 aprile; Tinariwen: il loro grido è la mia voce. Torna la sabbia del Sahara? Pioggia ‘sporca’ nella prossima settimanaTorna la sabbia del Sahara? Pioggia 'sporca' nella prossima settimana Secondo gli ultimi aggiornamenti diSkiron, Università di Atene, ripresi da ... ilsipontino.net Italia sotto la sabbia del Sahara: arriva la nube che oscura i cieliL’Italia si prepara a fare i conti con un’ondata atmosferica anomala: una vasta nube di polvere sahariana è in arrivo e raggiungerà il suo picco lunedì 13 aprile, spinta da forti venti di Scirocco ... giornalelavoce.it Anziana violentata, l’imputato torna in libertà per un documento non tradotto - facebook.com facebook Torna al cinema "Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il documentario diretto da Simone Manetti, scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Ganesh produzioni e Fandango. x.com