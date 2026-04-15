Pif ad Ancona | il nuovo film tra fede e amore sfida il pubblico

Il 16 aprile alle 20:00, il Movieland Goldoni di Ancona ospiterà un evento dedicato al nuovo film di Pif, incentrato su temi di fede e amore. La proiezione sarà seguita da un momento di confronto tra l’autore e il pubblico, offrendo l’opportunità di discutere direttamente con il regista. L’evento si svolgerà nella sala cinematografica della città, coinvolgendo gli spettatori in un appuntamento culturale.

Il Movieland Goldoni di Ancona ospiterà giovedì 16 aprile alle ore 20:00 un evento che mette al centro il dialogo tra autore e spettatori. Pif sarà presente in sala per incontrare il pubblico prima della proiezione del suo film..Che Dio perdona a tutti, opera cinematografica basata sul libro che ha riscosso un enorme successo editoriale con oltre 200.000 copie vendute. Un racconto tra ironia e divergenze sociali. La pellicola porta sullo schermo la storia di un uomo che lavora nel settore immobiliare, caratterizzato da una grande abilità professionale ma da evidenti difficoltà nella gestione dei sentimenti. Il protagonista è un grande estimatore delle specialità dolciarie tipiche della tradizione siciliana, elemento che diventerà centrale quando si innamorerà di una pasticcera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pif ad Ancona: il nuovo film tra fede e amore sfida il pubblico Pif ad Ancona: incontro con il pubblico e proiezione di “…Che Dio perdona a tutti” al Movieland GoldoniANCONA - Giovedì 16 aprile alle ore 20:00 il Movieland Goldoni ospiterà un evento speciale dedicato al cinema italiano: Pif incontrerà il pubblico... Pif a Bari per dibattere col pubblico di "...che Dio perdona a tutti", il suo nuovo film da regista e protagonistaVenerdì 10 aprile, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, interverrà al Multicinema Galleria di Bari al termine della proiezione delle 21, per...