Pif ad Ancona | incontro con il pubblico e proiezione di …Che Dio perdona a tutti al Movieland Goldoni
Giovedì 16 aprile alle ore 20:00, il Movieland Goldoni ad Ancona ospiterà un evento dedicato al cinema italiano. In questa occasione, un regista e attore noto incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo ultimo film, intitolato “…Che Dio perdona a tutti”. L’evento prevede un momento di discussione e la visione del film nel cinema della città.
ANCONA - Giovedì 16 aprile alle ore 20:00 il Movieland Goldoni ospiterà un evento speciale dedicato al cinema italiano: Pif incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo nuovo film “.Che Dio perdona a tutti”. La pellicola è tratta dall’omonimo libro scritto dallo stesso Pif, un vero caso.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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