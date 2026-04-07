Pif a Bari per dibattere col pubblico di che Dio perdona a tutti il suo nuovo film da regista e protagonista

Venerdì 10 aprile, Pif sarà presente al Multicinema Galleria di Bari per partecipare a un dibattito con il pubblico dopo la proiezione delle 21 del suo nuovo film. L’attore e regista discuterà del suo lavoro, che vede anche come protagonista, intitolato

Venerdì 10 aprile, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, interverrà al Multicinema Galleria di Bari al termine della proiezione delle 21, per dibattere col pubblico del suo ultimo film da regista e protagonista: «.Che Dio perdona a tutti», è in tutte le sale dal 2 aprile, ed è tratto dall’omonimo romanzo dello stesso Pif del 2018 (Ed. Feltrinelli), uno straordinario caso editoriale da oltre 200mila copie vendute. Nel cast, oltre Pif, la coprotagonista è Giusy Buscemi, insieme - tra gli altri - a Francesco Scianna, Carlos Hipòlito, Maurizio Marchetti, Domenico Centamore.Biglietti al costo di 7 euro in vendita al botteghino del Galleria e su multicinemagalleria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Dal 2 aprile nei cinema il nuovo film di Pif: Che Dio perdona tutti, con Giusy Buscemi. La trama e la video-intervista su Amica.it(askanews) – Si può effettivamente rispettare alla lettera tutto quello che c’è scritto nella Bibbia, almeno per farsi perdonare una grande bugia?...

Si parla di: Pif che parla con il Papa di cannoli siciliani è il film giusto per Pasqua. Ecco tutte le pellicole da vedere al cinema; Che Dio perdona a tutti: i dolci, l'amore e il papa secondo Pif.