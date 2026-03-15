È stata pubblicata una lettera in ricordo di Giovanni Bechelloni, professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze, deceduto all’età di 88 anni. La missiva è stata scritta da Marco Scilla e ne ripercorre i tratti principali, sottolineandone il ruolo di insegnante e il modo in cui ha influenzato il modo di osservare la realtà.

Pubblichiamo la lettera integrale scritta da Marco Scilla, in ricordo di Giovanni Bechelloni, professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze, deceduto all’età di 88 anni. Ritengo di essere uno di quei fortunati che nella propria vita hanno incontrato il maestro, colui che ti apre lo sguardo e che ti insegna a guardare la realtà con occhi diversi. Erano gli anni della mia formazione, erano da poco passati i vent'anni quando, forte dell'entusiasmo giovanile, cominciai a seguire il prof. Bechelloni, appena arrivato alla Cesare Alfieri dalla Orientale di Napoli. Mi iscrissi al suo corso perché mi piaceva l'idea di affrontare lo studio della Sociologia dei processi culturali, mi incuriosiva la materia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lettera in ricordo del professor Bechelloni: “Ci ha insegnato a guardare la realtà con occhi diversi”

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