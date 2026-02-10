Migranti via libera del Parlamento europeo agli hub per migranti e alla lista dei Paesi sicuri | tra questi Bangladesh Tunisia e Kosovo

Il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove regole per gestire meglio le richieste di asilo e i flussi migratori. Ora si potranno creare hub per migranti in paesi terzi, come Bangladesh, Tunisia e Kosovo, dove i cittadini provenienti da alcuni Paesi come Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia potranno fare un percorso più rapido. La decisione mira a snellire le pratiche e a distinguere i Paesi più sicuri, facilitando il lavoro delle autorità europee e riducendo i tempi di attesa per chi cerca protezione.

I cittadini provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia otterranno un iter accelerato sulle loro richieste Il Parlamento europeo approva le nuove regole su migrazione e asilo, dando il via libera agli hub per migranti nei Paesi terzi e alla lista Ue dei Paesi. Via libera del Parlamento europeo alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per migranti. Dal Bangladesh alla Tunisia: le nazioni coinvolte Il Parlamento europeo ha approvato due modifiche al regolamento sull'asilo, con il sostegno del Ppe e delle destre. Migranti, via libera del Parlamento europeo alla lista dei Paesi sicuri Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi considerati sicuri per i migranti.

