Madre di 10 figli riduce in schiavitù una donna per 25 anni | La picchiava le rompeva i denti con il manico di scopa e le faceva mangiare gli avanzi

Da ilfattoquotidiano.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di dieci figli è stata condannata a 13 anni di reclusione per aver tenuto una donna prigioniera come schiava per 25 anni. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe subito violenze fisiche, tra cui schiaffi e la rottura dei denti con il manico di una scopa, e avrebbe mangiato gli avanzi dell’accusatrice. La vicenda si è conclusa con il provvedimento giudiziario.

Una madre di dieci figli che ha tenuto prigioniera una donna come schiava per 25 anni, è stata condannata a 13 anni di carcere. Mandy Wixon, 56 anni, è stata riconosciuta colpevole di sequestro di persona e di aver costretto la donna a subire abusi di varia natura nella casa a Tewkesbury, nel Gloucestershire. La vittima, affetta da disabilità intellettiva e ora sulla quarantina, ha dovuto subire l’uso di detersivo per piatti, candeggina sul viso e rasatura forzata. Non solo: doveva nutrirsi di avanzi. Abusi durati 25 anni. Nel pronunciare la sentenza presso la Corte della Corona di Gloucester, si legge sulla BBC, il giudice Ian Lawrie KC ha detto a Wixon: “Lei ha tenuto crudelmente e persistentemente prigioniera questa donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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