Madre di 10 figli riduce in schiavitù una donna per 25 anni | La picchiava le rompeva i denti con il manico di scopa e le faceva mangiare gli avanzi

Una donna di dieci figli è stata condannata a 13 anni di reclusione per aver tenuto una donna prigioniera come schiava per 25 anni. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe subito violenze fisiche, tra cui schiaffi e la rottura dei denti con il manico di una scopa, e avrebbe mangiato gli avanzi dell’accusatrice. La vicenda si è conclusa con il provvedimento giudiziario.

Una madre di dieci figli che ha tenuto prigioniera una donna come schiava per 25 anni, è stata condannata a 13 anni di carcere. Mandy Wixon, 56 anni, è stata riconosciuta colpevole di sequestro di persona e di aver costretto la donna a subire abusi di varia natura nella casa a Tewkesbury, nel Gloucestershire. La vittima, affetta da disabilità intellettiva e ora sulla quarantina, ha dovuto subire l’uso di detersivo per piatti, candeggina sul viso e rasatura forzata. Non solo: doveva nutrirsi di avanzi. Abusi durati 25 anni. Nel pronunciare la sentenza presso la Corte della Corona di Gloucester, si legge sulla BBC, il giudice Ian Lawrie KC ha detto a Wixon: “Lei ha tenuto crudelmente e persistentemente prigioniera questa donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Madre di 10 figli riduce in schiavitù una donna per 25 anni: “La picchiava, le rompeva i denti con il manico di scopa e le faceva mangiare gli avanzi” Articoli correlati Inghilterra, tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli: puliva la casa, viveva di avanzi, non poteva uscire di casa né lavarsiAmanda Wixon, 56 anni, madre di dieci figli, è stata condannata a 13 anni di carcere: è stata riconosciuta colpevole di sequestro di persona,... Schiava per 25 anni in casa di una madre con 10 figli: ‘Viveva di avanzi, lavandosi di nascosto di notte’Il processo shock in Inghilterra: una donna con disabilità imprigionata dal 1996, picchiata e cancellata dalla società Un incubo durato oltre un... Aggiornamenti e notizie su Madre di 10 figli riduce in schiavitù... Discussioni sull' argomento Inghilterra, tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli: puliva la casa, viveva di avanzi, non poteva uscire di casa né lavarsi; Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion porta ai figli le uova delle loro galline. La madre Catherine: Grazie a tutti del supporto; A margine del caso dei bambini nel bosco: di chi sono i figli?; Dopo cinque mesi di buio la mamma di Rosciano vede e sente i suoi bambini: Dopo tanto frastuono, un attimo di pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Foto: Statua di Maria Santissima della Consolazione detta anche Madonna - facebook.com facebook 28 anni che vivo in questa casa, con mia madre, in affitto. La mia padrona di casa è alla porta accanto, è anche la nostra veterinaria. Per decenni c'è stata diffidenza, quando siamo arrivate qui avevamo letteralmente solo i mobili e 20.000 lire in tasca. È succes x.com