Demos | piazza Saione va pedonalizzata

Il gruppo Demos ha proposto di rendere pedonale piazza Saione, una decisione che ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali. In una dichiarazione, Demos ha espresso dubbi sulla coerenza del sindaco rispetto alle aspettative dei cittadini di Saione, sollevando un dibattito pubblico sulla questione. La proposta si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulle modalità di gestione dello spazio pubblico nel quartiere.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Demos: « piazza Saione va pedonalizzata. Il Sindaco Ghinelli viene meno alle attese dei cittadini di Saione?». «Da anni DEMOS s’impegna su coesione sociale, decoro, prospettive del quartiere di Saione. Da tempo l’Osservatorio dei cattolici democratici ha eletto Saione come frontiera presente e futura della città di Arezzo. Può e deve crescere a Saione la sua accoglienza, può essere modello si sicurezza e prevenzione ( è di DEMOS la proposta del carabiniere di Quartiere al chiosco da riutilizzare del Parco Mancini ), può rispondere con servizi sociali decentrati con la Casa dei Popoli in via Fabio Filzi ( una proposta di DEMOS per “ colmare “ l’ERRORE straordinario della giunta attuale ).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Demos: piazza Saione va pedonalizzata Leggi anche: Saione ‘un è più Saione: spaccio, monopattini e cittadini ‘incavolati neri Demos: «Piazza Giotto ci piace, ma il quartiere è assediato dal traffico»Arezzo, 31 marzo 2026 – Demos: «Piazza Giotto ci piace, il quartiere Giotto è assediato dal traffico.