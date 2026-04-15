Piazza Risorgimento il Pd incalza l’Amministrazione | Per completare l’opera tagliata manutenzione e illuminazione in città

Il Partito Democratico ha chiesto all’amministrazione comunale di intervenire sulla manutenzione e l’illuminazione di Piazza Risorgimento, ritenendo insufficienti i fondi finora stanziati. Secondo quanto comunicato, oltre un milione e mezzo di euro sono stati spesi per il rifacimento della piazza, ma i lavori risultano ancora incompleti, in particolare per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e l’illuminazione pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Oltre 1 milione e mezzo di euro non sono bastati per i lavori di rifacimento di Piazza Risorgimento. Per colmare le lacune di un progetto che doveva essere già concluso e interamente finanziato con fondi sovracomunali, oggi vengono sottratti quasi 350.000 euro ai servizi essenziali per i cittadini. L’ennesima dimostrazione di una gestione inefficace: dopo quasi dieci anni dal finanziamento l’Amministrazione è costretta a far ricadere sui beneventani i costi per completare l’opera”. Così i consiglieri comunali del Partito Democratico Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio commentano il provvedimento della Giunta che ha ridotto di 80.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piazza Risorgimento, il Pd incalza l’Amministrazione: “Per completare l’opera tagliata manutenzione e illuminazione in città” Notizie correlate Piazza Risorgimento, l’Amministrazione Mastella replica al PD: “Critiche preventive, sarà riqualificata e viva”Tempo di lettura: 2 minuti“Spiace che ancora una volta il Pd si lasci prendere la mano dalla critica preventiva, miope o proprio alla cieca, visto... Benevento, il PD esprime preoccupazione su Piazza Risorgimento: “Dubbi su funzionalità e grandi eventi”Tempo di lettura: 2 minuti“Piazza Risorgimento deve essere l’anima di una città che guarda al futuro, non può essere solo una distesa di cemento”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piazza Risorgimento, previsto anche il verde nella nuova riqualificazione: affidati i lavori per la piantumazione; Elezioni Avellino, Risorgimento Socialista: Pd arrogante, basta ambiguità; Casa Riformista, lavori in corso. Tenti accelera sul varo della lista. Donati fa a tappeto le frazioni; Degrado in centro, estendere il presidio fisso nel quadrilatero. Maggioranza Mastella: Su Piazza Risorgimento critiche preventive e alla ciecaPer gli eventi grazie a noi tanti luoghi adatti ... msn.com Rosticceria Palazzi raddoppia a Milano: dopo via Plinio apre un nuovo locale in piazza Risorgimento. Il segreto? «Comfort food di qualità»L'interno del nuovo bistrot in Piazza Risorgimento e la tavola imbandita La Rosticceria Palazzi raddoppia e dopo la sede storica in via Plinio mercoledì 14 gennaio festeggia l’inaugurazione della ... milano.corriere.it Domenica 19 aprile via Romagnoli, via Avogadro e piazza Risorgimento saranno temporaneamente pedonalizzate e si trasformeranno in uno spazio aperto e condiviso. #veronanetwork facebook