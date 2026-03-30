L’amministrazione comunale risponde alle critiche del Partito Democratico riguardo ai lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento. In una nota ufficiale, si afferma che le contestazioni sono preventive e prive di fondamento, sottolineando che l’area non è ancora stata inaugurata e che i lavori sono in corso con l’obiettivo di rendere la piazza più vivibile e funzionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Spiace che ancora una volta il Pd si lasci prendere la mano dalla critica preventiva, miope o proprio alla cieca, visto che piazza Risorgimento non è stata nemmeno inaugurata. Si attacca a prescindere e comunque. La realtà è che prima Piazza Risorgimento era proprio ciò che l’attuale Pd condanna: una distesa di cemento. Nulla di più di un anonimo parcheggio. Un luogo del cuore per tanti ragazzi, certo, ma a livello urbanistico c’erano asfalto e parcheggio per macchine. Diventerà un luogo vero, riqualificato e con un’anima grazie ai fondi che quest’amministrazione ha intercettato e usato”, lo spiegano in una nota congiunta i consiglieri dei gruppi della maggioranza Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piazza Risorgimento, l’Amministrazione Mastella replica al PD: “Critiche preventive, sarà riqualificata e viva”

Articoli correlati

Benevento, il PD esprime preoccupazione su Piazza Risorgimento: “Dubbi su funzionalità e grandi eventi”Tempo di lettura: 2 minuti“Piazza Risorgimento deve essere l’anima di una città che guarda al futuro, non può essere solo una distesa di cemento”.

Leggi anche: “‘Talent Playground’ non è uno slogan”: l’assessora Scaramagli replica alle critiche del Pd

Tutti gli aggiornamenti su Piazza Risorgimento

Temi più discussi: Piazza Risorgimento, inaugurazione preventivata per il 28 aprile. Il Pd: Area sia viva tutto l’anno; Pd: Piazza Risorgimento inadatta ai grandi eventi serve verifica tecnica; Anche Gravina avrà il suo skate park nel parco Borsellino; Benevento, 'lampioni della discordia' in Piazza Risorgimento e visuale ridotta per i grandi eventi. Così i concerti traslocano altrove.

Piazza Risorgimento, la maggioranza: Critiche preventive, per gli eventi grazie a noi tanti luoghi adattiSpiace che ancora una volta il Pd si lasci prendere la mano dalla critica preventiva, miope o proprio alla cieca, visto che piazza Risorgimento non è stata nemmeno inaugurata. Si attacca a ... ntr24.tv

Piazza Risorgimento ridiventa luogo di aggregazione e socializzazione: entro metà aprile l’inaugurazioneUno spazio aperto, privo di ostacoli, idoneo ad accogliere manifestazioni pubbliche e punto di riferimento quotidiano per gli studenti dei plessi scolastici adiacenti. Da metà aprile, Piazza Risorgime ... ilsannioquotidiano.it