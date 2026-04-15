Piazza Giotto è stata rinnovata, ma molti commentano che il risultato non sia stato all’altezza delle aspettative. La riqualificazione ha comportato interventi di rifacimento, ma alcune scelte sono state criticate per aver alterato l’aspetto originale della piazza. La questione ha suscitato discussioni tra cittadini e residenti, che si sono confrontati sulle modifiche apportate e sulla qualità complessiva degli interventi.

Oh via, che se vede in piazza Giotto un se pole proprio far finta di niente. Ce s’è speso un milione e mezzo, tutti belli contenti a far le foto col sindaco, vicesindaco e assessori, a raccontareche ‘sta piazza è “strategica”, moderna, riqualificata. e poi? Poi vai a fa’ du’ passi e te casca l’occhio su certe robe che gridano vendetta. Per carità, un si dice che sia tutto da buttare: la pavimentazione nuova è anche bellina, il verde rimesso a posto, gli arredi nuovi. insomma, rispetto a prima pare quasi un altro posto. Anche la chiesa lì accanto ci guadagna, via, questo va detto. Ma basta avvicinasse un po’ al sagrato e zac! Ecco la trovata geniale: quella pavimentazione tutta grigliata co’ la ghiaia blu.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piazza Giotto rifatta… ma a modo di broccioni

Notizie correlate

Demos: «Piazza Giotto ci piace, ma il quartiere è assediato dal traffico»Arezzo, 31 marzo 2026 – Demos: «Piazza Giotto ci piace, il quartiere Giotto è assediato dal traffico.

Buche pericolose davanti alla nuova piazza GiottoStanno continuando a sgretolarsi, giorno dopo giorno, con il passaggio di ogni mezzo, tanto da raggiungere profondità e larghezze sempre più...

Panoramica sull’argomento

Demos: «Piazza Giotto ci piace, ma il quartiere è assediato dal traffico»Arezzo, 31 marzo 2026 – Demos: «Piazza Giotto ci piace, il quartiere Giotto è assediato dal traffico. A novembre ’25 lo avevamo detto, segnalando sosta selvaggia al Giotto. Sulle Agenzie di ... lanazione.it

«Piazza Giotto, piazza assediata» la nota di Demos Osservatorio cattolici democraticiArezzo, 27 novembre 2025 – Piazza Giotto, piazza assediata. La nota di Demos Osservatorio cattolici democratici. «Assedio in via Cellini, in via Pisano, via Caravaggio. I furbetti del posto gratis». lanazione.it