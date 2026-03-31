Demos | Piazza Giotto ci piace ma il quartiere è assediato dal traffico

Un rappresentante di Demos ha commentato che, sebbene piaccia Piazza Giotto, il quartiere circostante è soggetto a un forte traffico veicolare. La dichiarazione è stata rilasciata il 31 marzo 2026, durante una conferenza stampa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o soluzioni proposte per il problema del traffico nel quartiere.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Demos: «Piazza Giotto ci piace, il quartiere Giotto è assediato dal traffico. A novembre ’25 lo avevamo detto, segnalando sosta selvaggia al Giotto. Sulle Agenzie di comunicazioni, sui mass media, Demos aveva segnalato tempo fa la situazione di assedio che vive il quartiere di Giotto con sosta selvaggia, una morsa di sciatteria che ha degradato il quartiere un tempo signorile e godibile. Oggi l’inciviltà di pochi colpisce uno dei luoghi che attorno alla sua chiesa era noto per i suoi ordinati assetti urbanistici e poi la bellezza del parco intitolato a un grande sindaco di Arezzo: Aldo Ducci. Ora riprende vigore da... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Demos: «Piazza Giotto ci piace, ma il quartiere è assediato dal traffico» Articoli correlati Roma, quartiere Cornelia assediato dai maranzaÈ finita sul tavolo del prefetto l’inchiesta di RomaToday sul gruppo di “maranza” che hanno preso d’assedio il quartiere di Cornelia. Un nuovo defibrillatore al servizio del quartiere GiottoArezzo, 20 febbraio 2026 – Un nuovo defibrillatore al servizio del quartiere Giotto.