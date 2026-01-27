Buche pericolose davanti alla nuova piazza Giotto

Le buche davanti a Piazza Giotto rappresentano un rischio crescente per i passanti e i veicoli. La loro progressiva erosione, causata dal passaggio continuo di mezzi, richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza di tutti e prevenire incidenti. La situazione evidenzia l’importanza di un monitoraggio costante e di interventi rapidi per ripristinare le condizioni della strada.

Stanno continuando a sgretolarsi, giorno dopo giorno, con il passaggio di ogni mezzo, tanto da raggiungere profondità e larghezze sempre più pericolose. Arrivano nuove segnalazioni sulle buche nell'asfalto della città di Arezzo. Questa volta la protagonista è via Giotto con alcune buche che si sono aperte nella corsia di marcia proprio di fronte alla nuova piazza recentemente inaugurata. La segnalazione arriva da una cittadina che si muove da quella zona per andare in centro al lavoro in motorino e che ogni giorno rischia di finirci dentro e di cadere. L'appello che lancia è affinché vengano chiuse con urgenza e che l'asfalto venga ripristinato senza che si riaprano alla prima pioggia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Piazza Giotto

A pochi giorni dalla prevista riapertura, la nuova piazza Giotto si presenta con un restyling che ha già catturato l’attenzione di residenti e visitatori.

La condizione delle buche lungo via delle Arti, nel quartiere Parco Leonardo a Fiumicino, rappresenta un problema serio per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

