Piatti da 16 nazioni diverse il cibo per andare oltre i confini | Devono essere occasione di incontro non di guerra

Da cesenatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento culinario presenta 28 postazioni con specialità provenienti da 16 paesi differenti, tra cui il Marocco, la Francia, il Senegal, il Bangladesh, la Germania, l’India e la Moldova. L’obiettivo è offrire un’occasione di incontro attraverso il cibo, promuovendo la condivisione tra culture diverse. Le postazioni si concentrano sulla degustazione di piatti tipici, creando un momento di scambio e confronto tra le tradizioni gastronomiche di ogni nazione.

Ci saranno 28 postazioni con il cibo tipico di 16 nazioni diverse: dal Marocco alla Francia, dal Senegal al Bangladesh, passando per Germania, India e Moldavia. Dopo sei anni di sospensione "forzata" quest'anno torna, con maggior convinzione, il "Pranzo Senza Confini" decima edizione organizzata.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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