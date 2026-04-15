Piatti da 16 nazioni diverse il cibo per andare oltre i confini | Devono essere occasione di incontro non di guerra

Un evento culinario presenta 28 postazioni con specialità provenienti da 16 paesi differenti, tra cui il Marocco, la Francia, il Senegal, il Bangladesh, la Germania, l’India e la Moldova. L’obiettivo è offrire un’occasione di incontro attraverso il cibo, promuovendo la condivisione tra culture diverse. Le postazioni si concentrano sulla degustazione di piatti tipici, creando un momento di scambio e confronto tra le tradizioni gastronomiche di ogni nazione.