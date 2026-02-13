Benoit Richaud guida 16 pattinatori provenienti da 13 nazioni diverse, una presenza costante alle Olimpiadi che richiede molta energia. La sua giornata si riempie di allenamenti, riunioni e pianificazione, lasciando poco spazio al riposo. Il suo impegno è così intenso che spiega come la gestione delle emozioni diventi una vera sfida quotidiana. Con un calendario fitto di impegni, Richaud si dedica completamente al suo ruolo, dimostrando di essere uno dei personaggi più attivi di questa manifestazione.

Impossibile definirlo pigro o disoccupato. Benoit Richaud è semplicemente la persona più indaffarata di queste Olimpiadi. E se pensate di averlo visto più volte nella stessa giornata durante le gare di corto maschile del pattinaggio di figura è tutto normale. Nessuna illusione o qualche strana sensazione di déjà vu. L’allenatore e coreografo francese non ha dei sosia. Ma segue contemporaneamente 16 atleti per 13 diverse nazioni. Una volta terminata la prova con uno, via con il cambio abiti in pochissimo tempo. “ È emotivamente complicato” Avvistato con la giacca della Francia, il tempo di cambiare per qualche minuto canale in tv ed eccolo riapparire con i colori della Georgia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Benoit Richaud, l’allenatore onnipresente che segue 16 pattinatori di 13 diverse nazioni: “A livello emotivo è impegnativo”

Benoit Richaud, allenatore di pattinaggio artistico, si trova alle Olimpiadi di Pechino a seguire 16 atleti provenienti da 13 paesi diversi, un'impresa resa possibile dalla sua capacità di gestire una squadra così eterogenea in un evento così competitivo.

Benoit Richaud cambia giacca e nazioni in un attimo.

