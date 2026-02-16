27 coreografie per 16 pattinatori di 13 nazioni diverse | chi è Benoit Richaud il coach più trasformista e indaffarato di Milano-Cortina 2026

Benoit Richaud ha fatto parlare di sé alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 perché ha scelto di indossare 27 giacche diverse, rappresentando 13 nazioni, durante le sue sessioni di allenamento e spettacolo. Questo allenatore e coreografo francese del 1988 ha trasformato il suo ruolo in un vero e proprio spettacolo visivo, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La sua scelta di vestirsi con capi distintivi di varie nazioni ha suscitato curiosità e ha creato un effetto sorprendente nel mondo del pattinaggio artistico.

Tra i protagonisti meno attesi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 c'è un uomo che ha attirato l'attenzione non per le sue performance atletiche, ma per un fenomeno visivo che ha incuriosito telespettatori e addetti ai lavori: Benoit Richaud, allenatore e coreografo francese classe 1988, è diventato l'icona del trasformismo olimpico grazie alle numerose giacche di nazioni diverse indossate nel corso delle competizioni di pattinaggio artistico. La prima a notare questa particolarità è stata la BBC: durante il programma corto maschile di martedì sera, sette dei pattinatori in gara erano seguiti da Richaud, anche se il calendario ufficiale olimpico lo indicava come allenatore solo per quattro di loro.