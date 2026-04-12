Il caso Il sindaco Bandecchi | Su di me forzatura inaccettabile

Il sindaco di Terni ha commentato la situazione attorno alla società sportiva e al progetto legato allo stadio e alla clinica. In un comunicato ufficiale, ha definito la situazione “paradossale” e senza precedenti nel panorama politico e calcistico italiano. La questione riguarda il futuro della Ternana e le decisioni prese in relazione allo sviluppo delle strutture sportive e sanitarie. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto o sulle cause delle tensioni.

TERNI – "Quanto sta avvenendo riguardo al futuro della Ternana e al progetto Stadio-Clinica – afferma Stefano Bandecchi in un comunicato di Unicusano – è paradossale e non ha eguali nel panorama politico e calcistico italiano". Afferma che nell’incontro avuto con alcuni calciatori della squadra "I soci della Ternana Calcio avrebbero legato il destino e la sopravvivenza della società all’acquisizione incondizionata e senza clausole sospensive del "ramo d’azienda clinica" da parte dell’Università Niccolò Cusano", ovvero che "se Stefano Bandecchi e il suo gruppo imprenditoriale non rileveranno alle loro condizioni" entro le 18 di domani "il ramo d’azienda clinica" annesso al progetto dello stadio "porteranno la società al fallimento nell’assemblea dei soci e non pagheranno gli stipendi entro il 16 aprile".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il caso. Il sindaco Bandecchi: "Su di me forzatura inaccettabile» Leggi anche: Caso Bandecchi-Nevi, “Il sindaco di Terni da anni paga collaboratrice del deputato”: scatta l’interrogazione parlamentare Violenza sugli insegnanti, ancora un caso: genitore picchia maestra davanti alla scuola. Il sindaco: “Fatto inaccettabile”Un genitore avrebbe aggredito fisicamente una docente di un istituto comprensivo di Pachino, in provincia di Siracusa, nella mattinata di venerdì 20... Il sindaco Bandecchi rinviato a giudizio per il consiglio caos