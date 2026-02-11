Ascoli consiglio comunale nel caos | accuse e scontri per una benemerenza al poliziotto Opposizione contro il sindaco

Il consiglio comunale di Ascoli Piceno si è trasformato in un caos lunedì, con accuse e scontri tra opposizione e maggioranza. Tutto è iniziato quando il sindaco Marco Fioravanti ha proposto di conferire una benemerenza civica al poliziotto Lorenzo Virgulti. La proposta ha diviso i consiglieri, portando a toni accesi e a un dibattito molto acceso in aula.

Ascoli Piceno è stata teatro di un acceso scontro politico durante il consiglio comunale di lunedì, innescato dalla proposta del sindaco Marco Fioravanti di conferire una benemerenza civica al poliziotto Lorenzo Virgulti. La discussione è degenerata rapidamente, con accuse reciproche tra maggioranza e opposizione, culminando in un clima definito "teso e incompatibile con il necessario rispetto istituzionale". La seduta, come riportato, ha visto i consiglieri comunali di minoranza respingere con fermezza quelle che definiscono "offese personali e provocazioni" provenienti dalla maggioranza, accusando il sindaco Fioravanti e alcuni dei suoi consiglieri di aver alzato per primi i toni del confronto.

