Dalla cattedra al microfono | il rapper e insegnante di storia Rigo torna con un concept album che ridefinisce i confini del conscious rap italiano

Rigo torna sulla scena musicale con un nuovo album, dopo aver insegnato storia in classe. Il rapper ha deciso di dare nuova vita al conscious rap italiano, creando un progetto che mette insieme musica e riflessione. La sua voce si fa sentire forte e chiara, portando avanti temi sociali e personali con uno stile diretto e senza fronzoli. L’album arriva dopo un periodo di silenzio e si presenta come un punto di svolta, un modo per ripensare i confini del genere e coinvolgere ascoltatori di tutte le età.

C'è un luogo in cui le storie nascono, si sviluppano, magari si interrompono, ma non si esauriscono mai del tutto perché scelgono di sostare. Un luogo in cui i saluti non sono mai definitivi e i ritorni non sono mai casuali: Rigo lo chiama " Al Porto " ( Watt Musik ), un'opera di 11 tracce che prende forma tra banchine e moli, dove i venti non si limitano a soffiare ma invertono la rotta dei pensieri. Un punto di raccolta per esistenze ordinarie, per vite che si sfiorano senza incrociarsi davvero. Per pensieri che restano ancorati alla linea di costa, o forse solo ormeggiati a ridosso del tempo che scorre, come le barche prima della partenza.

