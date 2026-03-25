Carosino il festival teatrale porta in scena Questi fantasmi
A Carosino si tiene la nona edizione del Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, organizzato da CarusTeatro Aps e diretto da Davide Roselli. La rassegna vede la partecipazione di sette compagnie amatoriali provenienti da diverse parti d’Italia e propone lo spettacolo “Questi fantasmi”. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti in ambito culturale.
Tarantini Time Quotidiano Prosegue il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna organizzata da CarusTeatro Aps e diretta da Davide Roselli, che anche nella sua nona edizione propone sette compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo alle ore 19.30 al Teatro Comunale di Carosino, in via Vittorio Veneto, dove la Compagnia Teatrale La Maschera dell’Associazione Culturale Ethnica di Mattinata porterà in scena un adattamento di “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo, con la regia di Chiara Armiento. La commedia racconta la vicenda di Pasquale Lojacono che, in difficoltà economiche, accetta di trasferirsi con la moglie Maria in un palazzo ritenuto infestato, pur di ottenere un alloggio gratuito. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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