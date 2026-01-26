Silvio Berlusconi… Il racconto di Michelle Hunziker | Non l’avevo mai detto a nessuno

A circa un anno dall’intervista originale, un ricordo di Michelle Hunziker su Silvio Berlusconi è tornato a circolare sui social. La conduttrice ha condiviso un episodio personale legato a questa figura pubblica, sottolineando l’importanza di un rapporto che ha definito unico nel suo percorso. Si tratta di un racconto che offre uno sguardo intimo e sincero su un’esperienza condivisa, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

A distanza di circa un anno dall'intervista originale, un vecchio racconto di Michelle Hunziker è tornato improvvisamente a circolare sui social, riaccendendo l'attenzione su un rapporto umano che la conduttrice ha più volte definito speciale. Il 25 gennaio 2026 la pagina TikTok 'itztimeforpodcast' ha infatti ripubblicato una clip tratta dal podcast 2046, riportando alla luce un aneddoto che riguarda Silvio Berlusconi e un gesto che, nelle parole della showgirl, sintetizza bene il legame di stima reciproca che li univa. Un episodio semplice, ma capace di raccontare un lato personale dell'ex patron di Mediaset, scomparso ormai da tempo ma ancora spesso evocato nei ricordi di chi lo ha conosciuto da vicino.

