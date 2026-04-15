Pestaggio in centro | condannati due 18enne

Due giovani di 18 anni sono stati condannati per un episodio di violenza avvenuto nel centro della città, dove un uomo è stato aggredito appena sceso dalla sua auto. I ragazzi si sono avvicinati e lo hanno colpito con calci e pugni, causando lesioni che hanno richiesto un ricovero ospedaliero. L'aggressione è avvenuta in un'area frequentata pubblicamente, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

Era appena sceso dalla sua auto quando si erano avvicinati alcuni giovanissimi che lo avevano colpito violentemente con calci e pugni, facendolo finire in ospedale. Due di loro erano stati identificati dai carabinieri di Porto San Giorgio e, dopo essere stati rinviati a giudizio, sono comparsi alla sbarra davanti al giudice del tribunale di Fermo. Si tratta di due 18enni, noti per le frequentazioni pericolose, uno nato in Tunisia e uno in Senegal, gravati da precedenti di polizia. Entrambi, al termine del processo sono stati condannati rispettivamente a un anno e sei mesi e a un anno e quattro mesi per i reati in concorso di lesioni personali aggravate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio in centro: condannati due 18enne Pestaggio tra ragazzi. Genitori condannati a pagare per i figliUna violenta aggressione tra adolescenti, un processo civile e un risarcimento che si riduce drasticamente in appello. Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizioTentano una rapina nel cuore del centro storico, ma scelgono le vittime sbagliate: tra i tre uomini avvicinati c’erano infatti un agente della...