Un episodio di pestaggio tra ragazzi ha portato a una causa civile in cui i genitori sono stati condannati a pagare i danni. Dopo il primo grado di giudizio, la sentenza è stata ridimensionata in appello, con un importo di risarcimento più basso. La vicenda ha attirato l’attenzione sul ruolo dei genitori in situazioni di violenza tra adolescenti.

Una violenta aggressione tra adolescenti, un processo civile e un risarcimento che si riduce drasticamente in appello. La Corte d’Appello di Ancona ha infatti tagliato il conto per i genitori di uno dei ragazzi coinvolti nel pestaggio avvenuto nel 2016 a Marotta: dai 8.429 euro stabiliti dal Tribunale di Pesaro si scende a 3.051. La vicenda nasce da un episodio di violenza tra minorenni avvenuto il 3 ottobre 2016 nei pressi di una sala giochi. Secondo quanto ricostruito nelle indagini e confermato nel processo, un ragazzo venne aggredito da due coetanei davanti a un gruppo di amici. Calci e pugni mentre era a terra. Il giovane finì al pronto soccorso con un trauma cranico non commotivo e diverse contusioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pestaggio tra ragazzi. Genitori condannati a pagare per i figli

