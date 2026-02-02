Febbraio fondamentale per le aspirazioni salvezza del Pescara | date e orari delle gare in programma

Febbraio sarà il mese chiave per il Pescara. La squadra si gioca tutto in quattro partite difficili, con l’obiettivo di restare agganciata alla zona salvezza. Poi, se tutto va bene, potrà approfittare degli scontri diretti in casa per tentare di salvarsi. La strada è in salita, ma il mese sarà decisivo.

Febbraio è un mese determinante per il Pescara: restare agganciati al treno salvezza in 4 sfide complicate per poi provare a sfruttare gli scontri diretti, tutti casalinghi, è l'obiettivo. Dunque, dopo aver steccato il primo appuntamento salvezza col Mantova a fine gennaio, a febbraio sono 4 le gare in programma per Brugman e soci. Eccole: Bagno di folla per Lorenzo Insigne a Pescara. Parla di Verratti, salvezza e Zeman. E strizza l'occhio a Immobile .🔗 Leggi su Today.it

Gennaio si conferma un mese fondamentale per il Pescara, tra incontri sul campo e riflessioni sul mercato.

Ecco le partite del Pescara calcio fino a metà marzo 2026, un periodo cruciale per la salvezza della squadra.

